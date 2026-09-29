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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر فضل الله: جامعة القاهرة أطلقت منصة رقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة سحر فضل الله، عضو مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، إن الجامعة أطلقت المنصة الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الاستفادة من الابتكارات والأبحاث.

المنصة حلقة وصل بين الباحثين والجهات المستفيدة

وأوضحت سحر فضل الله أن المنصة تمثل حلقة وصل بين المجتمع داخل الجامعة، الذي يضم الباحثين والمبتكرين وجميع منسوبي جامعة القاهرة، والجهات الخارجية التي يمكن أن تسهم في الاستفادة من الابتكارات التي ينتجها الباحثون والمبتكرون.

وأضافت أن المنصة توفر مسارًا سهلًا وميسرًا للباحثين للإعلان عن ابتكاراتهم أو فحصها ونشرها، بدلًا من الوسائل والإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، ولا تضمن بشكل كافٍ وصول الابتكار إلى المستفيد منه أو انتقاله إلى مرحلة التقييم والاستفادة.

حماية حقوق المبتكرين إلكترونيًا

وأكدت عضو مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة أن المنصة تضمن حماية الملكية الفكرية والحقوق القانونية للمبتكرين والمشاركين في الابتكار، من خلال الإفصاح الإلكتروني عبر المنصة.

وأشارت إلى أن المنصة تساعد أيضًا في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للباحثين والمخترعين والتقنيات الموجودة داخل جامعة القاهرة، إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة وتقييمها.

 

دعم التحول الرقمي

وتوجهت سحر فضل الله بالشكر إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لدعمه المستمر لحوكمة الملكية الفكرية داخل الجامعة وحرصه على دعم التحول الرقمي بما يساهم في حماية حقوق الباحثين والمبتكرين.

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