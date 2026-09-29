جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن تجديد النادي الأهلي لعقد محمد الشناوي، لمدة موسمين جاء نتيجة حاجة الفريق إلى خدمات الحارس، مشددًا على أن عامل السن لا ينبغي أن يكون مؤثرًا في تقييم موقف اللاعب داخل الفريق.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «هو الأهلي جدد سنتين للشناوي عشان سواد عيونه ولا عشان هو حارس كويس؟ هل جددله سنتين عشان سواد عيونه ولا عشان هو محتاجه؟».

وأضاف: «محتاجه بقى ككابتن أو محتاجه كحارس أو كشخص له أهمية، فهي وجهة نظر النادي الأهلي، وشيل خانة السن دي خالص، عنده 40 ولا عنده 50 أو 70، الموضوع منتهي».

ويأتي حديث أحمد شوبير بعد إعلان النادي الأهلي تمديد تعاقد محمد الشناوي، ليستمر الحارس ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية في صفوف القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، في كلاسيكو الكرة المصرية، والمقرر إقامته في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة، رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة بين الفريقين بمختلف البطولات.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري، ومن بينها مواجهة الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على غريمه التقليدي.