موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم

يغفل الكثيرون عن فضل صلة الرحم، حيث قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في فضلها العديد من الفضائل نرصدها في التقرير التالي.
قال تعالى: «ﻭﺁﺕ ﺫا اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺣﻘﻪ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻭاﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﺒﺬﺭ ﺗﺒﺬﻳﺮا (26) ﺇﻥ اﻟﻤﺒﺬﺭﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺇﺧﻮاﻥ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﺮﺑﻪ ﻛﻔﻮﺭا (27)»، قال الفخر الرازي رحمه الله تعالى: اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻮﻉ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ اﻟﺨﻴﺮ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎﺕ. ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ: ﻗﻮﻟﻪ:«ﻭﺁﺕ» ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻊ ﻣﻦ؟ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ:
اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﻣﺮﻩ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺗﻲ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻲ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻲء ﻭاﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺧﺮاﺝ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ.
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﻜﻞ ﻭاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭا ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ [اﻹﺳﺮاء: 23] ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ: ﺃﻧﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻚ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺒﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﺎﺭﺏ اﻷﻗﺮﺏ ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ، ﺛﻢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺃﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﺁﺕ ﺫا اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺣﻘﻪ ﻣﺠﻤﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ؟، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﻳﺠﺐ اﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭاﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻛﺄﺑﻨﺎء اﻟﻌﻢ ﻓﻼ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﺇﻻ اﻟﻤﻮاﺩﺓ ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭاﻟﻤﺆاﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء ﻭاﻟﻀﺮاء.
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻭاﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺻﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺁﻳﺔ اﻟﺰﻛﺎﺓ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻋﻴﺎﻟﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺯاﺩﻩ ﻭﺭاﺣﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺼﺪﻩ.
فضل صلة الرحم
أولا : صلة الرحم من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮﻡ ﺿﻴﻔﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺭﺣﻤﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮا ﺃﻭ ﻟﻴﺼﻤﺖ» رواه البخاري في صحيحه رقم ٦١٣٨.
ثانيا : صلة الرحم من موجبات دخول الجنة ورد في صحيح الجامع الصغير 7865 - 2960 - «ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ! ﺃﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼﻡ ﻭﺃﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺻﻠﻮا اﻷﺭﺣﺎﻡ ﻭﺻﻠﻮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﻧﻴﺎﻡ ﺗﺪﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺴﻼﻡ» (ﺻﺤﻴﺢ) [ﺣﻢ ﺗ ﻫـ ﻛ] ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ. اﻟﻤﺸﻜﺎﺓ 1907، اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 569، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺮﺓ.
وفي الحديث الشريف ما يبين أن دخول الجنة بحسن المعاملات أكثر من أداء العبادات، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم من العبادات صلاة الليل، أما المعاملات فقد ذكر منها: إفشاء السلام، إطعام الطعام، صلة الأرحام، مشددا: وهذه الكلمات تعد بمثابة البيان الأول حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻧﺠﻔﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺠﺌﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ ﻷﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺒﻨﺖ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺟﻪ ﻛﺬاﺏ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: «ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﺃﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺃﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺻﻠﻮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﻧﻴﺎﻡ، ﺗﺪﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺴﻼﻡ».
وهو عنه الترمذي أيضا : ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻧﺠﻔﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻗﺪﻡ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺠﺌﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ ﻷﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺒﻨﺖ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺟﻪ ﻛﺬاﺏ .
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﺃﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺃﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎﻡ، ﻭﺻﻠﻮا ﻭاﻟﻨﺎﺱ ﻧﻴﺎﻡ ﺗﺪﺧﻠﻮﻥ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺴﻼﻡ. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ. انظر سنن الترمذي رقم ٢٤٨٥
[ومعنى (اﻧﺠﻔﻞ اﻟﻨﺎﺱ) ﺃﻱ ﺫﻫﺒﻮا ﻣﺴﺮﻋﻴﻦ. ﻭﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺡ اﻧﺠﻔﻞ اﻟﻘﻮﻡ ﺃﻱ اﻧﻘﻠﺒﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻭﻣﻀﻮا. (ﺃﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼﻡ) ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮﻭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ. ﻭﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻋﺒﺎﺩ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﻫﻮﻧﺎ ﻭﺇﺫا ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻼﻣﺎ} ﻓﺈﻓﺸﺎء اﻟﺴﻼﻡ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ {ﻭﺇﺫا ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻮﻥ ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻼﻣﺎ}.
ﻭﺇﻃﻌﺎﻡ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫا ﺃﻧﻔﻘﻮا ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻓﻮا} اﻵﻳﺔ. ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻠﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﺘﻮﻥ ﻟﺮﺑﻬﻢ ﺳﺠﺪا ﻭﻗﻴﺎﻣﺎ} . ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻘﻮﻟﻪ {ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻳﺠﺰﻭﻥ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﺻﺒﺮﻭا ﻭﻳﻠﻘﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺎ} ] . ﺻﺤﻴﺢ
صلة الرحم تزيد في العمر والرزق
ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﺳﺮﻩ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﺟﻞ، ﻭاﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺮﺯﻕ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﺭﺣﻤﻪ " رواه أحمد بسند حسن رقم ٢٢٤٠٠ بتحقيق الأرناؤوط
من قطعها قطعه الله تعالى
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺇﻥ اﻟﺮﺣﻢ ﺷﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻠﻪ: تعالى ﻣﻦ ﻭﺻﻠﻚ ﻭﺻﻠﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ ﻗﻄﻌﺘﻪ "رواه البخاري في صحيحه رقم ٥٩٨٨،ومعنى (ﺷﺠﻨﺔ) ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﻦ اﻟﻀﻢ ﻭاﻟﻜﺴﺮ ﻭاﻟﻔﺘﺢ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﺮﻭﻕ اﻟﺸﺠﺮ اﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ.
(ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ) اﺷﺘﻖ اﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺣﻢ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﺘﺒﻜﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻣﻦ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺭﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.