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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 507 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

صادرت مديرية الزراعة، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، 507 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز المحلة الكبرى.

ضبط مبيدات زراعية مجهولة 

كان المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعية بالغربية، بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى، مدير مديرية التموين بالغربية، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز المحلة الكبرى.

حملات رقابية 

تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز المحلة الكبرى، وتم ضبط 507 عبوات مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

ردع مخالفين 

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية غرامات فورية ردع مخالفين ضبط مبيدات زراعية مجهولة المصدر

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