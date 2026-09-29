قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
طاقة نور وأمل... مايا مرسي تشيد بدار رعاية كبار الفنانين: مكان دافئ أشبه بواحة للونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شقق الإيجار 2026.. البيانات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات حجز شقق الإيجار 2026 لجميع المواطنين، ضمن طرح «سكن لكل المصريين 9»، على أن يستمر التقديم حتى 28 أكتوبر المقبل.

ويبحث الراغبون في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار عن البيانات المطلوبة لملء استمارة الحجز، خاصة مع بدء فترة التقديم وضرورة تسجيل البيانات بصورة صحيحة وفقًا لما هو معلن في كراسة الشروط.

البيانات المطلوبة لصاحب الطلب

وتتضمن استمارة حجز شقق الإيجار 2026 مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بصاحب الطلب، وتشمل الاسم رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، إلى جانب تحديد الحالة الاجتماعية.

وتتطلب الاستمارة تسجيل العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة والمراسلات، بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول، وعدد الأبناء القصر إن وجدوا.

وتشمل البيانات المطلوبة الوظيفة وعنوان جهة العمل، باعتبارها من المعلومات الأساسية التي يتم تسجيلها ضمن طلب الحجز.

بيانات الزوج أو الزوجة

وتتضمن استمارة التقديم بيانات الزوج أو الزوجة، في حالة وجوده أو وجودها، ضمن البيانات الخاصة بالأسرة.

ويأتي تسجيل هذه البيانات في إطار استكمال المعلومات المطلوبة عن صاحب الطلب وأسرته ضمن إجراءات التقديم على الوحدات السكنية المطروحة للإيجار.

بيانات دخل الأسرة

يطلب من المتقدم تسجيل بيانات صافي دخل الأسرة، باعتبارها من البيانات الأساسية الواردة في استمارة حجز شقق الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9».

ويتعين على المتقدم إدخال البيانات الخاصة بالدخل بصورة صحيحة، إلى جانب استكمال باقي البيانات المطلوبة في نموذج الحجز.

بيانات الوحدة السكنية

وتتضمن الاستمارة أيضًا بيانات الوحدة السكنية التي يرغب المواطن في استئجارها، لاستكمال طلب الحجز وفقًا للبيانات المحددة في كراسة الشروط.

يأتي ذلك ضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار التي بدأ استقبال طلباتها لجميع المواطنين، ويستمر التقديم عليها حتى 28 أكتوبر المقبل.

إقرار بصحة البيانات والمستندات

يشمل نموذج الحجز إقرارًا من المتقدم بصحة البيانات والمستندات التي قدمها عند الحجز، مع تفويض صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإجراء الاستعلام الميداني من خلال شركات الاستعلام أو مديريات التضامن الاجتماعي، وكذلك الاستعانة بقواعد البيانات المتاحة لدى الدولة للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

ويتضمن الإقرار تحمل المتقدم المسؤولية القانونية في حالة مخالفة البيانات المقدمة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق.

ويتضمن الإقرار حق الجهة المالكة للوحدات في إلغاء عقد الإيجار وفسخ التعاقد واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها في حالة ثبوت المخالفة.

تحميل كراسة شروط شقق الإيجار

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 وتحميلها من خلال منصة مصر الرقمية، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل والضوابط المنظمة لعملية التقديم والحجز، بما يساعد المواطنين على مراجعة البيانات المطلوبة واستكمال إجراءاتهم وفقًا للقواعد المعلنة.

مي عبدالحميد: حق التملك بعد عام وفق ضوابط محددة

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع زيادة فرص العمل في المدن الجديدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال لقائها في برنامج "الجدعان"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلان بدأ منذ أيام وتم تخصيص المرحلة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى شراء أكثر من 3 آلاف كراسة بما يمثل نحو 20% من الطرح، في حين خصص الصندوق 5% فقط من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس حجم الإقبال من هذه الفئة.

وأضافت مي عبدالحميد، أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 28 أكتوبر للراغبين في التقدم، موضحة أن المرحلة الأولى تركز على حديثي الزواج، بهدف إتاحة شقة جاهزة لهم دون الحاجة إلى دفع مقدم كبير، مع توفير دعم من الدولة.

وأكدت أن الإيجارات المحددة في كراسة الشروط تستند إلى القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع وضع حد أقصى لدخل المتقدمين يبلغ 16 ألف جنيه للزوج والزوجة، مشيرة إلى أن المستفيد في المدن الجديدة يدفع حدًا أدنى قدره 8 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى في المحافظات 6 آلاف جنيه، على أن يدفع المتقدم ربع دخله فقط كقيمة للإيجار.

وضربت مي عبدالحميد مثالًا بأنه إذا بلغ دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، فإنهما سيدفعان 2500 جنيه فقط، حتى إذا بلغت القيمة الإيجارية للشقة 4 آلاف جنيه، على أن تتحمل الدولة الفرق البالغ 1500 جنيه كدعم نقدي غير مسترد.

الاسكان شقق الايجار التقديم علي شقق الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

هيونداي vs تسلا

هيونداي تستعد لمنافسة تسلا بملايين السيارات

بي واي دي شارك 6

تحقيق جديد يكشف مدى سهولة اختراق السيارات المتصلة بالإنترنت

Xiaomi 18 Pro

هاتفا Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max.. سر حرف غير أداء الكاميرا الرئيسية تماما

بالصور

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد