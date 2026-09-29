عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "فتح مضيق هرمز مشروط بتنفيذ شروط حددها المرشد الإيراني"، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بخطتها المعروفة بـ"النقاط السبع" عبر الوسيط القطري.

وقال عراقجي، في تصريحات في ختام زيارته إلى نيويورك، إن "المباحثات الأخيرة مع الجانب القطري تناولت سبل تمهيد الطريق لتلبية شروط إيران وكيفية تنفيذها".

وأوضح أن "الوسطاء القطريين سيطرحون القضية مجددًا مع الجانب الأمريكي، على أن ينقلوا الرد الأمريكي النهائي إلى طهران"، معربًا عن أملهم في وصول الرد غدًا.

وسبق ورفض ترامب الخطة الإيرانية، مفضلا عدم دفع شيئ للإيرانيين، بل وممارسة أقصى الضغوط عليهم يستسلموا من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي.



