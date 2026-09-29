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مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
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مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية

منتدى العلمين أفريقيا
منتدى العلمين أفريقيا
فرناس حفظي

تستضيف مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026 بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العلمين أفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن استضافة مصر لهذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، ودعم جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دفع مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية.

الفعاليات الأفريقية منتدى العلمين أفريقيا وكالة الاتحاد الأفريقي الاجتماع التنسيقي التنمية المستدامة

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