بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

قدمت الشيف إيمان عبر صفحتها الرسيمة على الفيسبوك، طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي..

طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي..

المقادير:

لخليط الناجتس:

½ كيلو صدور فراخ مخلية

1 بصلة صغيرة

2 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة بقسماط مطحون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ

من صفحه اكل زمان مع شيف ايمان

للتغطية:

دقيق

2 بيضة + رشة ملح وفلفل

بقسماط مطحون أو كورن فليكس مجروش

الطريقة:

1- تجهيز الفراخ قطعي صدور الفراخ قطع صغيرة، وضعيها في الكبة مع البصل والثوم، واضربيهم لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتجانس.

2- تتبيل الخليط ضيفي النشا والبقسماط والملح والفلفل وباقي التوابل، واضربي الخليط مرة تانية لحد ما يتجانس.

3- تشكيل الناجتس افردي الخليط بين كيسين بلاستيك أو ورق زبدة بسمك متوسط، وقطعيه بالشكل اللي تحبيه.

4- التغطية غطي كل قطعة بالدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط أو الكورن فليكس المجروش.

5- التسوية اقلي الناجتس في زيت متوسط السخونة لحد ما ياخد لون ذهبي وينضج من الداخل.