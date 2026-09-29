إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره

حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، من أن أي دولة في المنطقة لن تتمكن من بيع النفط إذا مُنعت طهران من تصدير نفطها، في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة واستمرار العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن قاليباف قوله إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه «في منطقة لا نستطيع فيها بيع النفط، لن يبيع أحد النفط».

ويأتي تحذير قاليباف في وقت تواجه فيه إيران قيوداً شديدة على صادراتها النفطية، بالتزامن مع استمرار الصراع مع واشنطن. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني قد قال في أغسطس الماضي إن صادرات النفط في البلاد انخفضت إلى الصفر، مؤكداً أن طهران لم تعد تصدر النفط الخام بسبب الحرب والعقوبات.

في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي في 19 سبتمبر أن أكثر من مليار برميل من النفط الخام مرت عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة عسكرية أمريكية، بينما زعم أن إيران لم تصدر «صفر برميل» في ظل ما تصفه واشنطن بـ«الحصار الحديدي».

وشدد قاليباف على أن طهران لن تعتبر أي بنية تحتية آمنة إذا لم يتم ضمان أمنها، قائلاً: «إذا لم يتم ضمان أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة».

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد حذر في وقت سابق من الشهر الحالي من أن البنية التحتية والأصول الأمريكية للطاقة في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز قد تواجه رداً إيرانياً إذا شنت واشنطن هجوماً على منشآت النفط والغاز الإيرانية.

كما أشار قاليباف إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ومرور السفن عبر الممر المائي، معتبراً أنها تكرار لمزاعم أمريكية سابقة.

وكان ترامب قد رفض يوم السبت اقتراحاً إيرانياً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية العادية خلال سبعة أيام، قائلاً إن شروط طهران غير مقبولة، وزاعماً أن واشنطن باتت تملك بالفعل «سيطرة كاملة» على الممر المائي.

وبحسب المقترح الإيراني، كانت واشنطن ستفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط، وتنهي الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، على أن تتحرك إيران بعد ذلك لإعادة فتح المضيق، وتبدأ مفاوضات بشأن اتفاق نهائي.

وأبقت إيران مضيق هرمز مغلقاً، مطالبة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو. وتؤكد طهران أن الممر المائي لن يُفتح بالكامل إلا بعد تنفيذ واشنطن التزاماتها وتلبية الشروط الإيرانية.