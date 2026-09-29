قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيت بخير.. جميل عزيز يكشف تطورات حالته الصحية
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الأغذية العالمي": تقليص المساعدات الغذائية في قطاع غزة من أول أكتوبر بسبب نقص التمويل

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي
أ ش أ

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه سيضطر إلى تقليص نطاق مساعداته الغذائية في قطاع غزة بصورة كبيرة اعتبارا من الأول من أكتوبر، بسبب نقص التمويل، في وقت لا يزال فيه انعدام الأمن الغذائي الحاد واسع الانتشار في القطاع، فيما تشير التقييمات الإنسانية إلى هشاشة التحسن الذي تحقق خلال الأشهر الماضية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في غزة "ويلي نييكو"، إن البرنامج كان يقدم الدعم لنحو 1.5 مليون شخص شهريا في المتوسط حتى أغسطس 2026، إلا أن القيود التمويلية ستجبره على خفض العدد إلى نحو 1.1 مليون شخص اعتبارا من بداية أكتوبر.

وسيتركز الجزء الأكبر من التخفيضات في المساعدات الغذائية المباشرة، حيث من المقرر أن ينخفض عدد المستفيدين منها من نحو 1.1 مليون شخص إلى نحو 600 ألف.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعداته في قطاع غزة من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل توزيع الطرود الغذائية ودقيق القمح والخبز والوجبات الساخنة، فضلا عن الوجبات الخفيفة المدرسية والدعم التغذوي والمساعدات النقدية.

وأوضح "نييكو" خلال جولة داخل أحد مراكز التوزيع التابعة للبرنامج في مدينة غزة، أن أزمة التمويل لا تقتصر آثارها على خفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة، بل تدفع البرنامج أيضا إلى تقليص كميات الغذاء المقدمة للأسر وقيمة بعض المساعدات النقدية، في محاولة للاستفادة من الموارد المتاحة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

أشار "نييكو" إلى أنه من المتوقع أن يستمر برنامج المساعدات النقدية في الوصول إلى نحو 500 ألف شخص شهريا.. إلا أن برنامج الأغذية العالمي كان قد خفض بالفعل، في يوليو، قيمة المساعدات النقدية بنسبة 40 في المئة لنحو 375 ألف شخص بسبب نقص التمويل، وبذلك، فإن بعض الأسر التي ستظل مشمولة بالمساعدات ستتلقى كميات أقل من الغذاء أو دعما نقديا أقل مقارنة بما كانت تحصل عليه في السابق.

وقال مسؤول برنامج الأغذية العالمي، إن هذه التخفيضات تأتي في وقت تشير فيه أحدث تحليلات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67 في المئة من سكان قطاع غزة، يُتوقع أن يواجهوا مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أسوأ، أي المرحلة الثالثة من التصنيف أو أعلى، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، كما يتوقع أن يظل نحو 212 ألف شخص في ظروف الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف.

وأشار تحليل التصنيف إلى أن المساعدات الإنسانية واسعة النطاق التي أعقبت وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في الأمن الغذائي والتغذية، لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يزال شديد الهشاشة.

وحسب التحليل، فإن تراجع نطاق المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع انهيار سبل العيش واستنفاد الأسر لآليات التكيف المتاحة لها، قد يؤدي سريعا إلى تدهور الأوضاع الغذائية من جديد.

وتنعكس أزمة التمويل بالفعل على عمليات برنامج الأغذية العالمي داخل قطاع غزة.. ففي أحد مستودعات المساعدات الغذائية بمدينة غزة، بدت مساحات واسعة من أماكن التخزين فارغة، مع وجود أعداد محدودة من صناديق المساعدات، وتأتي التخفيضات المقررة في أكتوبر بعدما بدأ البرنامج خلال الأشهر الماضية تقليص بعض أشكال الدعم نتيجة نقص الموارد.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 386 مليون دولار إضافية خلال الأشهر الستة التالية، لتقديم المساعدة لنحو مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويؤكد البرنامج أن استمرار التحسن في أوضاع الأمن الغذائي في غزة يتطلب استدامة المساعدات الإنسانية، وضمان وصول منتظم ويمكن التنبؤ به، إلى جانب توفير التمويل الكافي.

ووفقا لأحدث تقييم للبرنامج، فإن عدم الحفاظ على المستويات الحالية من المساعدات الغذائية قد يؤدي إلى مواجهة ما يصل إلى 90 في المئة من سكان قطاع غزة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن تقليص نطاق المساعدات اعتبارا من الأول من أكتوبر لا يعكس تراجعا في حجم الاحتياجات الإنسانية، وإنما محدودية الموارد المتاحة، في وقت لا يزال فيه نحو ثلثي سكان قطاع غزة معرضين لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية عام 2026.

برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة ويلي نييكو غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنسبة 32% في الربع الثاني من 2026

اليورو أمام الدولار

تحليل: مرونة اليورو أمام الدولار تواجه اختبار أسعار الطاقة والمخاطر السياسية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود عوائد السندات وأسعار النفط

بالصور

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد