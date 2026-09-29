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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 548 مضبوطات متنوعة خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة جهينة

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالتعاون مع شرطة مرافق سوهاج ومركز شرطة جهينة، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالمدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

محافظة سوهاج

وأوضح علي لطفي، رئيس مركز ومدينة جهينة، أن الحملة استهدفت "شارع الشهداء"، وتم خلالها رفع وإزالة مختلف صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام، والتي شملت مصادرة 342  مضبوطات متنوعة، و16 حالة إشغال جزء من الطريق العام، و42 حالة إزالة تندات حديدية، و76 حالة إزالة تندات قماشية، و45 حالة إزالة لافتات إعلانية مخالفة، و32 حالة إزالة فروشات فاكهة وخضروات بالطريق العام، و11 حالة إزالة أكشاك مخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والعمل على تحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي، والقضاء على جميع صور الإشغالات والتعديات، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها إعاقة حركة المواطنين أو المركبات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حملة مرافق حوادث محافظة سوهاج

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