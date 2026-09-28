أخدوا مني الفرش.. محافظ سوهاج يأمر بتوفير كشك بديل لسيدة وأولادها

في لفتة إنسانية، تدخل محافظ سوهاج لحل أزمة سيدة استغاثت بعد إزالة فرش بضاعتها خلال حملة لرفع الإشغالات.

وقالت السيدة للمحافظ أثناء جولته الميدانية عبر مقطع فيديو متوال : "أخدوا مني الفرش"، مطالبة بتوفير مكان بديل تستطيع من خلاله الإنفاق على أبنائها.

وعلى الفور، وجه محافظ سوهاج المسؤولين بالمحافظة بتوفير كشك بديل للسيدة وأولادها، في مكان مناسب وقانوني، مراعاة لظروفها المعيشية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني للأسر البسيطة.

ولاقى الفيديو المتداول للواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بقرار المحافظ وسرعة استجابته لاستغاثة السيدة.