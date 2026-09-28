ظهور ثعبان كوبرا بجوار مدرسة في سوهاج.. ومطالب بسرعة التحرك حفاظا على الطلاب

سادت حالة من القلق بين عدد من الأهالي في حي غرب سوهاج، عقب ظهور ثعبان من نوع الكوبرا بجوار إحدى المدارس بالمنطقة، ما أثار مخاوف المواطنين، وسط مطالبات بسرعة التعامل مع الواقعة والتأكد من عدم وجود ثعابين أخرى بالمنطقة.

ماذا حدث؟

وقال الأهالي إن ظهور الثعبان بالقرب من محيط المدرسة يمثل مصدر قلق، خصوصًا في ظل حركة الطلاب وأولياء الأمور بصورة مستمرة، مطالبين الجهات المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط المدرسة، حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين.

وناشد الأهالي مسؤولي حي غرب سوهاج، والوحدة المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والجهات المختصة بسرعة فحص المنطقة المحيطة بالمدرسة، والتعامل الآمن مع الثعبان، إلى جانب تمشيط الأماكن المجاورة، خاصة المناطق التي تحتوي على مخلفات أو حشائش أو أماكن قد تشكل بيئة مناسبة لاختباء الزواحف.

كما طالب الأهالي بضرورة مراجعة أعمال النظافة ورفع المخلفات الموجودة بالقرب من المدرسة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار ظهور الزواحف، والتأكد من خلو محيط المدرسة من أي مصادر قد تهدد سلامة الطلاب.

وأكد الأهالي أن سرعة الاستجابة لمثل هذه البلاغات تمثل أهمية كبيرة، خاصة أن الواقعة جاءت في محيط منشأة تعليمية، مطالبين بالتعامل معها بصورة عاجلة قبل بدء أو انتهاء اليوم الدراسي، بما يضمن توفير بيئة آمنة للطلاب والعاملين.

وتجدد هذه الواقعة مطالب المواطنين بضرورة استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات من المناطق السكنية ومحيط المدارس، مع تكثيف المرور الميداني من المسؤولين لرصد أي مخاطر قد تهدد حياة المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

ويناشد الأهالي المسؤولين المعنيين بسرعة التحرك وفحص محيط المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظًا على سلامة أبنائهم ومنع تكرار ظهور الثعابين بالمنطقة.