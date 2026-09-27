قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وموعد الصرف
دموع الفرح.. لحظة بكاء صابرين في عقد قران ابنها
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب منطقة مصراتة في ليبيا
شكاوى من كثرة التقييمات بـ ابتدائي..أولياء أمور مصر: التطوير لا يعني التصعيب
«الالتفاف تحوّل لانقسام» .. «حتحوت» يكشف أسباب استياء اتحاد الكرة من تصريحات حسام حسن
رحل جون إدوارد وبقيت الأسئلة.. ماذا يحدث في كواليس الـ18 قضية بالزمالك؟
بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
جمال عبد الحميد: تصريح حسام حسن أدانه.. إزاي ياخد لاعب «منتهي» ويسيب واحد جاهز
طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة
حتحوت : مباراة جنوب السودان ستؤثر على مشوار حسام حسن .. واتحاد الكرة لا يفكر في رحيله
موعد سفر المنتخب إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
كواليس بيان الأهلي لدعم محمد الشناوي بعد تصريحات حسام حسن ووصفه بـ «المنتهي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 417 مضبوطات متنوعة في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق سوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات المرافق ورفع الإشغالات، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين وتسهيل حركة المارة، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي، قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع شرطة المرافق.

بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت منطقة السوق القديم بمدينة ناصر والشوارع المتفرعة منها، وشارع كورنيش النيل الشرقي، ومنطقة مستشفى راشد وذلك لرفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع المستهدفة.

محافظة سوهاج

وأوضح محمد القرم رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة أسفرت الحملة عن مصادرة 417  مضبوطات ومخالفات مرافق متنوعة، شملت عربات يد، وكارو، واستاندات حديدية، وكنبات خشبية، وكراسي بلاستيكية، وغيرها من الإشغالات.

بالإضافة إلى رفع إشغالات عبارة عن أحجار وكتل خرسانية وإطارات سيارات، والتي كانت تعوق حركة المواطنين وتتسبب في إشغال الطريق العام.

وأشار إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت الشوارع والمناطق المستهدفة، حيث تم رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انضباطاً وراحة للمواطنين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتعامل الفوري مع كافة صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بنطاق المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اشغالات حملة حملة مرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

ترشيحاتنا

قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية

قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية يعلنون توحيد الصفوف لإسقاط نتنياهو وحكومته

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

إعصار قوي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. انقطاع الكهرباء وتعليق الدراسة واضطراب الرحلات الجوية | صور

بوينج

وول ستريت جورنال: خلل برمجي في «بوينج 737 ماكس» قد يعطل نظام الملاحة الآلية أثناء الهبوط

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد