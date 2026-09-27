مصادرة 417 مضبوطات متنوعة في حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي شرق سوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات المرافق ورفع الإشغالات، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين وتسهيل حركة المارة، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتحقيق الانضباط بالشارع السوهاجي، قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع شرطة المرافق.

بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت منطقة السوق القديم بمدينة ناصر والشوارع المتفرعة منها، وشارع كورنيش النيل الشرقي، ومنطقة مستشفى راشد وذلك لرفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع المستهدفة.

محافظة سوهاج

وأوضح محمد القرم رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة أسفرت الحملة عن مصادرة 417 مضبوطات ومخالفات مرافق متنوعة، شملت عربات يد، وكارو، واستاندات حديدية، وكنبات خشبية، وكراسي بلاستيكية، وغيرها من الإشغالات.

بالإضافة إلى رفع إشغالات عبارة عن أحجار وكتل خرسانية وإطارات سيارات، والتي كانت تعوق حركة المواطنين وتتسبب في إشغال الطريق العام.

وأشار إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت الشوارع والمناطق المستهدفة، حيث تم رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انضباطاً وراحة للمواطنين.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتعامل الفوري مع كافة صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حق المواطنين في استخدام الشوارع والأرصفة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بنطاق المحافظة.