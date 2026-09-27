الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بشارع الجمهورية في سوهاج

شهد شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، منذ قليل، اندلاع حريق داخل شقة سكنية؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتتمكن من السيطرة على النيران وإخمادها، دون امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق، وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب، وتمكنت من محاصرتها والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج وقوات قسم شرطة ثان سوهاج إلى موقع الحريق، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التأكد من عدم وجود أي حالات احتجاز أو إصابات بين قاطني الشقة أو المواطنين المتواجدين بمحيط المكان.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عنه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تستكمل الأجهزة المعنية الإجراءات المتبعة للوقوف على أسباب نشوب الحريق.