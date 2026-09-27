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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاكل وسلبيات .. عمرو أنور: حسام حسن حاليًا بيكسب عداوات مع لاعبي منتخب مصر فقط

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد عمرو أنور، نجم النادي الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء لم تمنع لاعبيها من الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد الحديث عن أزمات ومشاكل أكثر من التركيز على كرة القدم.

وقال أنور، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي عمره ما منع لاعيبته من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، سواء في وقت سابق أو قادم، والأهلي في المعسكر الحالي لاعيبته انضمت قبل فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "أصبحنا حاليًا لا نتحدث عن كرة القدم ونتحدث عن مشاكل وسلبيات، وحتى أنت كمدرب لازم تركز في شغلك وفي الكرة، وحسام حسن حاليًا لا يفعل شيئًا سوى أنه بيكسب عداوات داخل المنتخب من اللاعبين".

وتابع: "حسام حسن من المفروض إنه هو اللي يدافع عن لاعيبته، ولا يهاجمهم مثلما فعل".

وعن الإسماعيلي، قال عمرو أنور: "كلنا سعداء بفوز الإسماعيلي، ويُحسب للجهاز الفني بقيادة أحمد كشري إنه رغم تأخره قدر يرجع ويكسب المباراة، ورغم الهجوم الذي تلقاه بعد الخروج من كأس مصر، هو خاض المباراة بالبدلاء بسبب ضغط المباريات، خاصة وإنه عارف إنه صعب يكمل في الكأس".

عمرو أنور نجم النادي الأهلي السابق الأهلي منتخب مصر كرة القدم

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