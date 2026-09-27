إعلامية تكشف تطورات جديدة في حالة «محمد السيد» وموعد حسم عودته لتدريبات الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر بالزمالك عن تطورات جديدة في حالة محمد السيد لاعب الفريق، موضحًا - المصدر - أن اللاعب تخلص بشكل كامل من الجبيرة البلاستيكية التي كان يرتديها في القدم اليسرى، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي تدريجي بعد الإصابة بشرخ في مشط القدم.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن محمد السيد بدأ النزول إلى أرض الملعب والمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، بجانب أداء بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم، من أجل استعادة لياقته البدنية بشكل تدريجي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة جديدة يوم الأربعاء المقبل، لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.