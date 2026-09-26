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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

المستشار شريف الزند
المستشار شريف الزند
مصطفي رجب

ودع المستشار شريف الزند، ابن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، والده بكليمات مؤثرة، قائًلا: « ولدي كان يحب الوطن والمواطنين والفقراء والغلابة.. وكان يعتبرهم أسياده، قسما بالله قسما بالله ما يردد في الإعلام منذ 10 سنوات عن أن معالي الوزير قال "أسياد أو كذا" هذا شئ أريد به باطل».

وتابع المستشار شريف الزند، خلال مراسم تشييع الجنازة: «معالي الوزير مبادئ حياته وسيرته ومواقفه واضحة»، موجها رسالة: "أبحثوا عنه وانتوا واقفين انهاردة وبكرة وبعده في القاهرة والمحلة، وهنا أثناء العزاء في المغرب أسالوا الناس بنفسكوا وسجلوا ايه الموقف الشخصي مع المستشار أحمد الزند".

وواصل: "هنا الجميع يعلم شخصية المستشار أحمد الزند الحقيقية، المحب لدينه ووطنه وأهلوا، سوء هنا أو في قرى ونجوع مصر.. وهذه حقائق لا أقولها مجرد كلام، اثبتوها بقصصكم"، مردفا: «أسالوا عن قصه المسعف الوحيد الذي أتى منذ أسبوعين لاسعاف معالي الوزير من المنزل، ابحثوا عنه كان يلعب في نادي طنطا الرياضي».

توفي صباح اليوم السبت ، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى أحد المستشفيات الخاصة

ويُعد المستشار أحمد الزند أحد أبرز القامات القضائية والقانونية، حيث تولى عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية، من بينها منصب وزير العدل، كما شغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل مستشارًا قانونيًا لولي عهد رأس الخيمة خلال فترة التسعينيات.

وتولى أحمد الزند رئاسة نادي قضاة مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى عام 2015، قبل أن يتولى منصب وزير العدل.

وتولى المستشار أحمد الزند منصب وزير العدل، خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمر في منصبه بعد تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء.

وامتدت مسيرته المهنية بين العمل القضائي والقانوني، ورئاسة نادي قضاة مصر، والعمل التنفيذي، قبل أن توافيه المنية صباح اليوم السبت.

مرض المستشار أحمد الزند

وكان المستشار أحمد الزند قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يُعلن عن وفاته صباح اليوم.

المستشار شريف الزند المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق

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