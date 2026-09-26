وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فتة الدجاج باعتبارها من الوصفات الشهية وسهلة التحضير، خاصة في الأيام التي تحتاج فيها الأسرة إلى وجبة سريعة ومشبعة دون قضاء وقت طويل في المطبخ.

وتتميز فتة الدجاج بأنها تجمع بين الأرز والعيش البلدي المحمص وقطع الدجاج، مع صوص الزبادي والثوم الذي يمنحها مذاقًا مميزًا وقوامًا كريميًا، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل على طريقة الشيف هند جمال.

طريقة عمل فتة الدجاج

طريقة عمل فتة الدجاج

مكونات فتة الدجاج:

2 كوب أرز أبيض مطهو.

2 صدر دجاج مسلوق أو مشوي ومقطع إلى شرائح.

2 رغيف عيش بلدي.

1 كوب زبادي.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

نصف كوب مرقة دجاج.

طريقة عمل فتة الدجاج

خطوات تحضير فتة الدجاج:

ـ لتحميص العيش: يقطع العيش البلدي إلى مكعبات صغيرة، ثم يوضع في الفرن أو على نار هادئة مع كمية قليلة من الزيت، ويترك حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويصبح مقرمشًا.

ـ لتحضير صوص الزبادي والثوم: في وعاء مناسب، يخلط الزبادي مع الثوم المفروم وعصير الليمون والخل والكمون، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، وتقلب المكونات جيدًا حتى الحصول على صوص متجانس.

ـ لتجهيز الدجاج: يقطع الدجاج المسلوق أو المشوي إلى شرائح أو قطع صغيرة، ويمكن تشويحه لعدة دقائق في ملعقة صغيرة من السمن، مع إضافة رشة من الفلفل الأسود والكمون، للحصول على نكهة أقوى.

طريقة عمل فتة الدجاج

طريقة تجميع فتة الدجاج

يوضع العيش البلدي المحمص في طبق التقديم كطبقة أولى، ثم يرش عليه قليل من مرقة الدجاج حتى يكتسب نكهة مميزة دون أن يفقد قوامه المقرمش تمامًا.

تضاف طبقة الأرز الأبيض المطهو، ثم توزع قطع الدجاج فوق الأرز.

ويضاف صوص الزبادي والثوم على الوجه، ويمكن تزيين فتة الدجاج بالقليل من البقدونس المفروم أو المكسرات المحمصة حسب الرغبة.

طريقة عمل فتة الدجاج

نصائح لتحضير فتة الدجاج بطريقة ناجحة

يفضل عدم إضافة كمية كبيرة من مرقة الدجاج إلى العيش حتى لا يصبح طريًا بشكل زائد، كما يمكن تحميص الخبز جيدًا للحصول على قوام مقرمش يوازن نعومة الأرز وصوص الزبادي.

ويمكن استخدام الدجاج المشوي بدلًا من المسلوق للحصول على نكهة أكثر قوة، كما يمكن التحكم في كمية الثوم والليمون والخل وفقًا للذوق.

طريقة عمل فتة الدجاج

فتة الدجاج.. وجبة سهلة ومشبعة

تعد فتة الدجاج بالزبادي والثوم من الوجبات المنزلية التي تجمع بين سهولة التحضير وتنوع المكونات، ويمكن تقديمها كوجبة غداء مشبعة، كما أنها مناسبة للاستفادة من الأرز والدجاج المتبقيين من وجبة سابقة وإعادة تقديمهما بطريقة مختلفة.