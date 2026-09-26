قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
آية التيجي

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل فتة الدجاج باعتبارها من الوصفات الشهية وسهلة التحضير، خاصة في الأيام التي تحتاج فيها الأسرة إلى وجبة سريعة ومشبعة دون قضاء وقت طويل في المطبخ.

وتتميز فتة الدجاج بأنها تجمع بين الأرز والعيش البلدي المحمص وقطع الدجاج، مع صوص الزبادي والثوم الذي يمنحها مذاقًا مميزًا وقوامًا كريميًا، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل على طريقة الشيف هند جمال.

طريقة عمل فتة الدجاج

طريقة عمل فتة الدجاج

مكونات فتة الدجاج:

2 كوب أرز أبيض مطهو.

2 صدر دجاج مسلوق أو مشوي ومقطع إلى شرائح.

2 رغيف عيش بلدي.

1 كوب زبادي.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

نصف كوب مرقة دجاج.

طريقة عمل فتة الدجاج

خطوات تحضير فتة الدجاج:

ـ لتحميص العيش: يقطع العيش البلدي إلى مكعبات صغيرة، ثم يوضع في الفرن أو على نار هادئة مع كمية قليلة من الزيت، ويترك حتى يتحول إلى اللون الذهبي ويصبح مقرمشًا.

ـ لتحضير صوص الزبادي والثوم: في وعاء مناسب، يخلط الزبادي مع الثوم المفروم وعصير الليمون والخل والكمون، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، وتقلب المكونات جيدًا حتى الحصول على صوص متجانس.

ـ لتجهيز الدجاج: يقطع الدجاج المسلوق أو المشوي إلى شرائح أو قطع صغيرة، ويمكن تشويحه لعدة دقائق في ملعقة صغيرة من السمن، مع إضافة رشة من الفلفل الأسود والكمون، للحصول على نكهة أقوى.

طريقة عمل فتة الدجاج

طريقة تجميع فتة الدجاج

يوضع العيش البلدي المحمص في طبق التقديم كطبقة أولى، ثم يرش عليه قليل من مرقة الدجاج حتى يكتسب نكهة مميزة دون أن يفقد قوامه المقرمش تمامًا.

تضاف طبقة الأرز الأبيض المطهو، ثم توزع قطع الدجاج فوق الأرز.

ويضاف صوص الزبادي والثوم على الوجه، ويمكن تزيين فتة الدجاج بالقليل من البقدونس المفروم أو المكسرات المحمصة حسب الرغبة.

طريقة عمل فتة الدجاج

نصائح لتحضير فتة الدجاج بطريقة ناجحة

يفضل عدم إضافة كمية كبيرة من مرقة الدجاج إلى العيش حتى لا يصبح طريًا بشكل زائد، كما يمكن تحميص الخبز جيدًا للحصول على قوام مقرمش يوازن نعومة الأرز وصوص الزبادي.

ويمكن استخدام الدجاج المشوي بدلًا من المسلوق للحصول على نكهة أكثر قوة، كما يمكن التحكم في كمية الثوم والليمون والخل وفقًا للذوق.

طريقة عمل فتة الدجاج

فتة الدجاج.. وجبة سهلة ومشبعة

تعد فتة الدجاج بالزبادي والثوم من الوجبات المنزلية التي تجمع بين سهولة التحضير وتنوع المكونات، ويمكن تقديمها كوجبة غداء مشبعة، كما أنها مناسبة للاستفادة من الأرز والدجاج المتبقيين من وجبة سابقة وإعادة تقديمهما بطريقة مختلفة.

طريقة عمل فتة الدجاج فتة الدجاج فتة الدجاج بالزبادي فتة الدجاج بالثوم طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم فتة الدجاج بالعيش البلدي فتة الدجاج والأرز طريقة عمل الفتة فتة فراخ فتة الفراخ بالزبادي وصفات الدجاج وصفات سهلة وسريعة أكلات سريعة وجبات الغداء وصفات منزلية طريقة عمل فتة الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

ترشيحاتنا

اجنده الاخبار

أجندة أخبار الأحد 27 سبتمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشارك بكلمة مسجلة في حوار رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة

سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة

سياحة مصر تشارك في معرض IAA TRANSPORTATION 2026 بمدينة هانوفر الألمانية

بالصور

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد