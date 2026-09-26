ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحًا إيرانيًا يهدف إلى التوصل لهدنة لمدة سبعة أيام، وفتح الطريق أمام إعادة تشغيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب رفض المقترح الإيراني، الذي عرضه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ويتضمن وقف الأعمال القتالية وتهيئة الظروف لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

كما أفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه بتوقعه استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، مع الإشارة إلى أن هذه المواقف قد تتغير مع تطورات الصراع والمفاوضات.

وكان عراقجي قد أعلن أن طهران نقلت إلى الولايات المتحدة، عبر قطر، خطة من سبعة أيام، تبدأ بتنفيذ إجراءات متبادلة، على أن يُعاد فتح المضيق في اليوم السادس، وتبدأ في اليوم السابع مفاوضات بشأن الملفات المتفق عليها، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها مصادر إعلامية، يتضمن المقترح الإيراني وقف الأعمال العدائية على جبهات عدة، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إضافة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار التفاوضي.

وفي المقابل، ذكرت رويترز أن إيران كانت تنتظر، السبت، ردًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن المقترح، عقب التقرير الذي تحدث عن رفض ترامب له، ما يعني أن الموقف الأمريكي الرسمي لم يكن قد صدر بصورة مستقلة وقت نشر التقرير. وتبقى أزمة مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في المفاوضات، نظرًا لأهميته لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.