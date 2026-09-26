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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سياحة مصر تشارك في معرض IAA TRANSPORTATION 2026 بمدينة هانوفر الألمانية

سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة
سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

شاركت، سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، في معرض IAA TRANSPORTATION 2026 الذي أُقيمت فعالياته بمدينة هانوفر الألمانية منذ أيام، وجاءت مشاركة وزارة السياحة والآثار في إطار حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والاستفادة من التقنيات الملائمة لتطوير خدمات النقل السياحي في مصر.

معرض IAA TRANSPORTATION 2026

والتقت سامية سامي، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا النقل وأنظمة إدارة الأساطيل ومتابعة وتتبع المركبات، وذلك للتعرف على أحدث أنظمة متابعة وتتبع المركبات السياحية، وإمكانات الاستفادة منها في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة لأسطول النقل السياحي في مصر، وبما يُسهم في تعزيز دور مركز تتبع المركبات السياحية GPS التابع للوزارة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض أبرز الحلول التكنولوجية الحديثة التي تدعم تطوير منظومة الرقابة والمتابعة لأسطول المركبات السياحية في مصر، من خلال تطبيق أحدث آليات التتبع ورفع كفاءة متابعة حركة المركبات وأداء السائقين، بما يُسهم في تعزيز السلامة والحد من الحوادث وتحسين كفاءة التشغيل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة عناصر المنظومة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين والتي يُمثل النقل السياحي عنصرا مهما في هذه المنظومة بما يضمن سلامة السائحين وراحتهم، ورفع كفاءة تشغيل المركبات، ومواكبة التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

وشارك في المعرض من وزارة السياحة والآثار المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، وشارك ممثلاً عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السيد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة.

السياحة السياحة والآثار معرض IAA TRANSPORTATION 2026 سياحة السياحة في مصر

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