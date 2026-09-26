قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين من الأمم المتحدة: مصر لن تتسامح في أمنها المائي وحقها في الوجود
أبو العينين من الأمم المتحدة: الأمن المائي لمصر خط أحمر.. وهناك حدود لا يمكن تجاوزها
محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام جنوب إفريقيا
محافظ الجيزة يرفض اعتماد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية
هولندا الضحية المفضلة.. تعرف على أكثر المنتخبات استقبالا لأهداف مبابي
الأعلى للإعلام" يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة
وزير الاستثمار: مصر تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة
باستثمارات مليار جنيه.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع نافذ مصر بالسخنة
مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
معهد الفلك: غدا تساوي الليل والنهار في القاهرة 12 ساعة لكل منهما
الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا.. أماكن التطعيم في المحافظات
مقتـ.ل 11وإصابة 30 آخرين في انفجار ببلدة ديرا إسماعيل خان الباكستانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر زيادة الحركة السياحية الوافدة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،  رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر (JATA)، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الرابطة ومنظمي الرحلات اليابانيين، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة (Tourism Expo Japan 2026).

معرض اليابان الدولي للسياحة

وقد حضر الاجتماع السفير راجي الأتربي، سفير مصر باليابان، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية السوق اليابانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى الزيادة التي شهدتها الحركة السياحية الوافدة من اليابان خلال العام الماضي.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر أهمية مصر كوجهة سياحية بالنسبة للسائح الياباني، مشيرًا إلى استمرار الحركة السياحية اليابانية الوافدة إليها رغم التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هناك طلبًا كبيرًا لدى السائح الياباني على زيارة مصر، ولا سيما المهتمين بمنتج السياحة الثقافية والتعرف على الحضارة والتاريخ المصري القديم، لافتًا كذلك إلى اهتمام السائح الياباني باستكشاف التجارب المحلية في الدول التي يزورها.

كما استعرض شريف فتحي، خلال اللقاء، رؤية وزارة السياحة والآثار في الترويج للمقصد السياحي المصري، موضحًا أن التنوع السياحي يمثل محورًا رئيسيًا للرسائل الترويجية لمصر، مع التركيز على أصالة التجربة السياحية وإتاحة برامج تسمح للسائح بالتواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على ثقافتها.

كما استعرض الوزير عددًا من المنتجات والتجارب السياحية المصرية التي يمكن دمجها ضمن برامج سياحية متكاملة، بما يتيح للسائح الجمع بين أكثر من نمط سياحي خلال الرحلة الواحدة، والاستفادة من تنوع المقاصد وسهولة الوصول إليها في ضوء تطور شبكة الطرق ووسائل النقل، بما يوفر تجارب متعددة خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة مطروح، وما تزخر به من منتجات وتجارب متنوعة يمكن دمجها ضمن برامج سياحية متكاملة للسائح الياباني.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارة والرابطة وكلاء السفر اليابانيين لتنظيم رحلات الحوافز (Incentive Trips) إلى مصر، بالتنسيق مع منظمي الرحلات اليابانيين، بما يسهم في تنويع أنماط الحركة السياحية الوافدة وتعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الياباني.

وفي إطار دعم التعاون بين الجانبين، دعا شريف فتحي، رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر إلى عقد الاجتماع السنوي للرابطة في مصر، وهو ما رحب به الجانب الياباني.
 

الرابطة اليابانية لوكلاء السفر منظمي الرحلات اليابانيين معرض اليابان الدولي للسياحة السياحة السياحة في مصر وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

سعد لمجرد

تقارير عربية: اعتقال سعد لمجرد لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات

الفنانة وئام مجدي

وئام مجدي تتصدر بطولة «WIN WIN» في تجربة مشوقة بعالم المايكرو دراما

مهرجان أوسكار الشرق الأوسط للدراما

إطلاق مهرجان «أوسكار الشرق الأوسط للدراما» باسم المخرج مجدي أبو عميرة

بالصور

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني
أفراح الوسط الفني

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

مع العودة للمدارس.. كيف نتخلص من قمل الرأس؟ وتحذير من مقاومة بعض الأنواع للعلاجات

كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟
كيف ينتقل قمل الرأس بين الأطفال؟

الجزائر تبدأ تصنيع مكونات السيارات البلاستيكية باستثمارات 5 مليارات دينار

مكونات السيارات
مكونات السيارات
مكونات السيارات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد