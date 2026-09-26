وزير السياحة يبحث مع رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر زيادة الحركة السياحية الوافدة

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر (JATA)، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الرابطة ومنظمي الرحلات اليابانيين، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك خلال مشاركته في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة (Tourism Expo Japan 2026).

معرض اليابان الدولي للسياحة

وقد حضر الاجتماع السفير راجي الأتربي، سفير مصر باليابان، ورنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، وعماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية السوق اليابانية بالنسبة للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى الزيادة التي شهدتها الحركة السياحية الوافدة من اليابان خلال العام الماضي.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر أهمية مصر كوجهة سياحية بالنسبة للسائح الياباني، مشيرًا إلى استمرار الحركة السياحية اليابانية الوافدة إليها رغم التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هناك طلبًا كبيرًا لدى السائح الياباني على زيارة مصر، ولا سيما المهتمين بمنتج السياحة الثقافية والتعرف على الحضارة والتاريخ المصري القديم، لافتًا كذلك إلى اهتمام السائح الياباني باستكشاف التجارب المحلية في الدول التي يزورها.

كما استعرض شريف فتحي، خلال اللقاء، رؤية وزارة السياحة والآثار في الترويج للمقصد السياحي المصري، موضحًا أن التنوع السياحي يمثل محورًا رئيسيًا للرسائل الترويجية لمصر، مع التركيز على أصالة التجربة السياحية وإتاحة برامج تسمح للسائح بالتواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على ثقافتها.

كما استعرض الوزير عددًا من المنتجات والتجارب السياحية المصرية التي يمكن دمجها ضمن برامج سياحية متكاملة، بما يتيح للسائح الجمع بين أكثر من نمط سياحي خلال الرحلة الواحدة، والاستفادة من تنوع المقاصد وسهولة الوصول إليها في ضوء تطور شبكة الطرق ووسائل النقل، بما يوفر تجارب متعددة خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة مطروح، وما تزخر به من منتجات وتجارب متنوعة يمكن دمجها ضمن برامج سياحية متكاملة للسائح الياباني.

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارة والرابطة وكلاء السفر اليابانيين لتنظيم رحلات الحوافز (Incentive Trips) إلى مصر، بالتنسيق مع منظمي الرحلات اليابانيين، بما يسهم في تنويع أنماط الحركة السياحية الوافدة وتعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الياباني.

وفي إطار دعم التعاون بين الجانبين، دعا شريف فتحي، رئيس الرابطة اليابانية لوكلاء السفر إلى عقد الاجتماع السنوي للرابطة في مصر، وهو ما رحب به الجانب الياباني.

