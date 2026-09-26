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مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستأنف الإسكندرية: إعدام الجنايني المتهم بالتعدي على طلاب مدرسة شهيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، للمرة الثانية، بإعدام الجنايني المتهم بالتعدي على عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية الشهيرة بالإسكندرية، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه.

تفاصيل القضية

وكانت القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا عقب اتهام المتهم بالتعدي على عدد من الطلاب داخل المدرسة، حيث باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق بالإعدام.

وبإعادة نظر القضية أمام محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، أيدت المحكمة حكم الإعدام للمرة الثانية، ليظل الحكم الصادر بحق المتهم قائمًا وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بالتعدي على عدد من طلاب المدرسة، حيث كشفت التحقيقات وأوراق القضية عن ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

الإسكندرية جنايات مستانف حكم اعدام

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