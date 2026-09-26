المجلس القومي للمرأة يهنئ صفاء أبو السعود بالفوز بجائزتين ذهبيتين من تونس

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار ، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عضوة المجلس، بمناسبة تتويج عملين من إنتاجها بجائزتين ذهبيتين، بعد حصولهما على المركز الأول في المسابقات الإذاعية الموازية بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، الذي اختتم فعالياته بالعاصمة التونسية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز المتميز الفنانة القديرة صفاء ابو السعود، مؤكدةً أن هذا التتويج يعكس تميز الإبداع المصري وقدرته على المنافسة في المحافل العربية والدولية، مشيدة بالرسائل التي تناولها العملان الفائزان، حيث تناول أحدهما التوعية بأهمية الأمان الرقمي، فيما تناول الآخر قضايا وحقوق ذوي الهمم، مؤكدةً أهمية توظيف الفن والإعلام في نشر الوعي وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية ذات الأولوية.

وثمنت المستشارة أمل عمار جهود عضوة المجلس الفنانة صفاء أبو السعود وحرصها على دعم الأفكار الإبداعية الهادفة، معربةً عن تمنياتها لها ولجميع فريق العمل بمزيد من النجاح والتوفيق.