شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة مؤسفة، بعدما أصيبت ربة منزل، تبلغ من العمر 40 عامًا، بكسور متفرقة، إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات، عقب نشوب خلاف بينها وبين زوجها بسبب ملابسها.

خلاف بسبب الملابس ينتهي بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع بأكتوبر

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين السيدة وزوجها، على خلفية خلافات بينهما بشأن ملابسها، وتطورت الأحداث قبل أن تسقط ربة المنزل من الطابق الرابع.

وخلال سقوطها، ارتطمت السيدة بشجرة أسفل العقار، قبل أن تسقط على الأرض، ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء جسدها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، برفقة سيارة إسعاف، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.