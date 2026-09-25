كان بيسرقنا.. كواليس التحقيق مع 3 خفراء خطفوا شابا في تروسيكل بأكتوبر

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 خفراء حراسة بموقع إنشائي في مدينة 6 أكتوبر، لاتهامهم بالتعدي على شخص واصطحابه عنوة داخل تروسيكل، بعد اشتباههم في تورطه بسرقة بعض المتعلقات الإنشائية من موقع عملهم.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص يستقلون مركبة «تروسيكل» أثناء التعدي على آخر ومحاولة اصطحابه عنوة داخل المركبة بمنطقة 6 أكتوبر.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة التروسيكل الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها دون لوحات معدنية، كما تم ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 خفراء حراسة على موقع إنشائي تابع لإحدى شركات المقاولات، مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم اشتبهوا في المجني عليه لاعتقادهم بقيامه في وقت سابق بسرقة بعض المتعلقات الإنشائية من موقع عملهم، وأنه عاد مرة أخرى إلى المكان بقصد تكرار السرقة.

وأضاف المتهمون أنهم اصطحبوا المجني عليه عنوة إلى مخزن تابع لموقع العمل، وتعدوا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بسحجات متفرقة، ثم طالبوه بسداد قيمة المتعلقات التي اتهموه بالاستيلاء عليها في الواقعة السابقة، قبل أن يقوموا بصرفه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مركبة التروسيكل المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بينما تواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.