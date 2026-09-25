جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة ليلى علوي

وأطلت ليلى علوي، مرتديه جمبسوت لافت باللون الأبيض، كما جاء بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي