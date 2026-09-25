لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة كارولين عزمي

وأطلت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل وجذاب باللون الازرق الفاتح، وجاء الفستان بتصميم مميز وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي