بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 24-9-2026 بعد اعلان سعر الفائدة في البنوك خلال الساعات القليلة الماضي.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 1360 جنيهًأ منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيه .

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب في مصر 65 جنيهُا مع مطلع التعاملات المسائية اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6225 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7114 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6521 جنيها للشراء و6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6225 جنيها للشراء و 6200 جنيها للبيع

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط 5335 جنيها للشراء و 4314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.8 ألف جنيها للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4281 دولار للشراء و 4280 دولار للبيع.