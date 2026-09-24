1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026، عند المستويات نفسها التي سجلها مع بداية التعاملات، وذلك بعد موجة تراجع ملحوظة شهدتها أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الماضية.

وفقد جرام الذهب نحو 175 جنيهًا خلال 5 أيام، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1400 جنيه، في الوقت الذي واصل فيه الذهب العالمي تحركاته تحت ضغط تطورات الأسواق العالمية.



ويأتي استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو القرار الذي أبقى سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19% و20% و19.50% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة استقرارًا خلال منتصف تعاملات الخميس، وجاءت مستويات سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

عيار 14: نحو 4150 جنيهًا للجرام.

عيار 18: نحو 5335 جنيهًا للجرام.

عيار 21: نحو 6225 جنيهًا للجرام.

عيار 24: نحو 7114 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا بين المستهلكين في سوق الصاغة، ولذلك يحظى باهتمام واسع عند متابعة حركة أسعار الذهب على مدار اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 49800 جنيه خلال منتصف تعاملات الخميس، مع الإشارة إلى أن السعر قد يختلف من تاجر إلى آخر بحسب حركة البيع والشراء وتكاليف التشغيل.

ويمثل السعر المعلن للجنيه الذهب قيمة الذهب الموجود داخله، وقد تختلف القيمة النهائية عند الشراء أو البيع وفقًا لسياسة التاجر.

وكان الجنيه الذهب قد فقد نحو 1400 جنيه خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسعار جرام الذهب في سوق الصاغة.



أسعار سبائك الذهب اليوم

شهدت سبائك الذهب تحركات مرتبطة بسعر جرام الذهب عيار 24، باعتبار أن قيمة السبيكة يتم تحديدها وفق كمية الذهب الخالص الموجودة بها وسعر الجرام وقت التعامل.

وسجلت أبرز أسعار السبائك والأوقية وفق البيانات المعلنة:

سبيكة الذهب 10 جرامات: نحو 71140 جنيهًا.

الأونصة «الأوقية» 31.1 جرام: نحو 221245 جنيهًا.

سبيكة الذهب 50 جرامًا: نحو 355700 جنيه.

وأوضحت البيانات أن الأسعار المذكورة تمثل قيمة الذهب في السبيكة، وقد تختلف من تاجر إلى آخر، كما يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

جاء استقرار سعر الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الأساسية.

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، لتسجل:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.50%.

سعر الائتمان والخصم: 19.50%.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها إلى تقييم أحدث تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.

ويأتي قرار تثبيت الفائدة في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات السياسة النقدية وانعكاساتها على حركة الأصول المختلفة، ومن بينها الذهب والعملات.



الذهب عالميًا يتراجع 0.8%

وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليسجل نحو 4253 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من الذهب عيار 24، وتعد حركة السعر العالمي من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاهات الذهب داخل سوق الصاغة، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة الطلب والعرض.

ويظل الذهب العالمي تحت المتابعة المستمرة من جانب المتعاملين، خاصة مع ارتباط تحركاته بتوقعات أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.

حركة الذهب خلال الأيام الماضية

وتأتي مستويات سعر الذهب اليوم في مصر بعد انخفاض واضح خلال الأيام الخمسة الماضية، إذ خسر جرام الذهب نحو 175 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب تراجعًا بلغ نحو 1400 جنيه.

وتعكس هذه التحركات سرعة تغير أسعار المعدن النفيس، خاصة أن التسعير المحلي يتأثر بمجموعة من العوامل في مقدمتها السعر العالمي للأونصة، وسعر الدولار، وحركة التداول والطلب داخل محلات الصاغة.

وبحسب الأسعار المعلنة خلال منتصف تعاملات الخميس، حافظ الذهب على مستوياته دون تغيير عن بداية اليوم، فيما يترقب المتعاملون أي تحركات جديدة في الأسعار العالمية أو سوق الصرف قد تنعكس على الأسعار المحلية خلال باقي التعاملات.