فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

إذا كنت معتادا على شرب القهوة فور استيقاظك من النوم هل فكرت يوماً فيما يحدث لجسمك عند شرب القهوة على الريق؟ وهل لهذا الكوب تأثير سلبي على صحتك وقلبك؟ ، فرغم أن القهوة تعد مشروب تحسين المزاج إلا أن شربها على الريق يسبّب لك آثار جانبية و تخسر فوائدها ، لذا نستعرض لك أضرار شرب القهوة على الريق بحسب موقع Healthline..





اضرار شرب القهوة على الريق

يعتاد البعض على احتساء القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، للشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز والانتباه، مع العلم أن تناولها في هذا التوقيت من اليوم قد يزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يلحقها الكافيين بالجهاز الهضمي، إذ يتسبب في ارتفاع مستويات أحماض المعدة.

تأثير القهوة على الكورتيزول

أوضحت الدراسات العلمية التي أجريت على مفعول القهوة على الجسم وأفضل وقت لتناولها، أنه عندما نستيقظ، تكون مستويات الكورتيزول، المرتبط غالبا بالتوتر، في ذروتها، وهذه المادة تعزز اليقظة لديك، وشرب القهوة في هذه المرحلة يمكن أن يعاكس هذا التأثير أو يزيد من تحمل جسمك للكافيين.



أضرار القهوة في الصباح

يتم تحديد توقيت إطلاق الكورتيزول وفقًا لدورة النوم والاستيقاظ، حيث تصل مستوياته إلى ذروتها بعد حوالي 45 دقيقة من استيقاظنا ثم تنخفض بسرعة خلال الساعات القليلة التالية ثم تنخفض ببطء طوال بقية اليوم.

إذا كنت تتناول الكافيين بينما لا تزال مستويات الكورتيزول مرتفعة (أي عند الاستيقاظ لأول مرة)، فإنك تدخل الكافيين إلى جسمك عندما يمكنك الاستغناء عنه ويمكن أن يعطل التدفق الطبيعي للكورتيزول ولكن إذا انتظرت ساعة أو ساعتين لتناول قهوتك، فسيبدأ الكافيين في الظهور عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض فقط عندما يمكنك استخدامه أكثر .

هل شرب القهوة على معدة فارغة مضر ؟

لا يُنصح عادة بشرب القهوة في الصباح على معدة فارغة بسبب تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو حمض مخصص لهضم الطعام ويتم إفرازه في حال وجود طعام في المعدة.

في حال تكرر إفراز هذا الحمض من قبل جسمك استجابة لشرب القهوة فقد يُصبح هناك صعوبة في إنتاج كميات كافية منه للتعامل مع الوجبات الدسمة والكبيرة لاحقًا.

كما قد يُؤثر ذلك على هضم البروتينات بسبب عدم وجود كميات كافية من هذا الحمض لإتمام عملية هضمها، فينتقل البروتين إلى الأمعاء الدقيقة دون هضمه بشكل سليم مما يُسبب مشاكل صحية عديدة، مثل:

التلبكات المعوية، والنفخة، والغازات.

أعراض القولون العصبي.

رفع خطر الإصابة بسرطان القولون.

لذا يُنصح بتجنب هذه العادة اليومية السيئة تجنبًا لهذه المخاطر.

اضرار القهوة في الصباح

انتفاخ البطن بسبب القهوة

يزداد خطر المعاناة من انتفاخ البطن عند شرب القهوة في الصباح، لأنها تتسبب في زيادة حموضة المعدة، وتهيِّج الجهاز الهضمي.

ويصبح الإنسان أكثر عرضة لانتفاخ البطن بعد القهوة، إذا تم تحضيرها بالإضافات التالية:

-الحليب: يسبب اللبن انتفاخ البطن، ويرجع السبب إلى سكر الفركتوز المتوفر به، إذ يسبب الغازات وتقلصات المعدة.

-المحليات الصناعية: كشفت الأبحاث أن الجهاز الهضمي يواجه صعوبة كبيرة في هضم بدائل السكر، مما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل انتفاخ البطن.

علاوة على ذلك، قد تكون طريقة شرب القهوة سببًا في الإصابة بانتفاخ البطن، إذ ثبت أن تناولها بسرعة وعلى معدة فارغة من أسباب تكون الغازات.

أضرار القهوة المغشوشة

تسبب القهوة المغشوشة أضراراً صحية للجسم؛ لأنها تحتوي على مواد مجهولة المصدر بدلاً من البن، وتشمل هذه الأضرار الإصابة بـ قرحة المعدة، الانتفاخ والغازات، عسر الهضم، بالإضافة إلى زيادة العبء على الكبد والكلى بسبب السموم.

تسمم وإسهال بسبب القهوة المضروبة

أكد مصطفى الشيخ رئيس شعبة تجار البن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مع الإعلامية بسمة وهبة: "80% من البن المعروض في مصر مغشوش، ورصدنا حالات تسمم وإسهال لمواطنين بسبب البن المغشوش".

وتابع أن الأجهزة الرقابية تؤدي دورًا مهمًا في التصدي لأي منتجات مخالفة أو مغشوشة، كما نصح المواطنين بعدم شراء البن من الباعة الموجودين على الأرصفة أو من مصادر مجهولة.



القهوة المضروبة تسبب قرحة المعدة

كما كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، أضرار القهوة المغشوشة المنتشرة ويتناولها الكثير، حيث أكدت أن مخاطر تحميص مكونات البن المغشوش مثل البسلة ونوى البلح قد تسبب قرحة في المعدة حال تناولها على معدة فارغة.

هل البن المغشوش يسبب السرطان؟

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، في مداخلة لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، مع بسمة وهبة، إن تناول البن المغشوش قد يسبب أيضا التهابات مختلفة، وقد يصل الأمر إلى السرطان على المدى البعيد بسبب "حرق" المكونات، مثل البسلة ونوى البلح.

ولا تتوقف أضرار القهوة المغشوشة عند ذلك فقط بل لها تأثيرات سلبية ومضاعفات وتسبب مشاكل الكبد والكلى على المدى البعيد .