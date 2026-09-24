قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان من "التنظيم والإدارة" بشأن مسابقة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر.. تفاصيل
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 24-9-2026
رئيس الوزراء الفلسطيني: أولويتنا الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي المبكر
«الصحة» و«الاستعلامات» تضعان خريطة عمل لمواجهة التحديات السكانية في 10 محافظات
أول تعليق من الكرملين على دعوة بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة
بعد شهور من الانخفاض.. هل ترتفع أسعار الدواجن والبيض مع دخول الشتاء؟
رئيس الوزراء: دور اليونسكو في صون التراث يسهم بدعم الأولويات الوطنية للدول الأعضاء
من البحر.. تقارير استخباراتية تحذر: روسيا تخطط لشن هجوما جويا على دول أوروبية
من اغتيال السادات إلى عادل امام .. خيري حسن يروي كواليس 50 عامًا أمام الميكروفون والكاميرا
الطقس اليوم.. أمطار وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33
320 عربة مترو و7 قطارات نوم.. كامل الوزير يتابع مشروعات النقل مع كبرى الشركات العالمية في معرض برلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف في أوروبا، حقيقة وجود شروط جزائية في عقد اللاعب، وموقفه من العودة إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال سامر سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية «لا توجد أي شروط جزائية في عقد حسام عبدالمجيد، ومفيش حاجة اسمها إن اللاعب ميلعبش في مصر عند عودته لغير نادي الزمالك أو نادي غيره».

وأوضح وكيل حسام عبدالمجيد أن اللاعب لا يضع العودة إلى الدوري المصري ضمن حساباته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هدفه الاستمرار في الملاعب الأوروبية والانتقال إلى نادٍ أكبر خلال الخطوة المقبلة.

وأضاف: «الأهم من ده كله إن رغبة حسام إنه يستمر في أوروبا وينتقل لنادي أكبر في الخطوة الجاية، ومش بيفكر في العودة للدوري المصري».

وكيل حسام عبدالمجيد: اللاعب لا يبحث عن الأموال

وتحدث سامر سلامة عن دوافع حسام عبدالمجيد في مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الجانب المالي ليس هدفه الأساسي.

وقال: «حسام لا يبحث عن الأموال، ولو كان هدفه لكان استمر حتى نهاية عقده ورحل عن الزمالك مجانًا، أو انتقل للعب في الخليج، خصوصًا إن كان عندنا عرض إماراتي قوي جدًا قبل خطوة انتقاله إلى بلغاريا».

وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة انتقاله مقابل مليوني يورو

وعن إمكانية رحيل حسام عبدالمجيد مقابل مليوني يورو، استبعد وكيل اللاعب إتمام الصفقة بهذا المقابل المالي، موضحًا أن قيمة انتقاله السابقة إلى ناديه الحالي، إلى جانب بعض البنود التعاقدية، تجعل هذا الرقم غير مناسب.

وقال: «من المستحيل ينتقل بالمبلغ ده، لأن ناديه تعاقد معاه مقابل مليون ونصف يورو، وفي نسبة إعادة بيع وشروط في العقد مقدرش أكشف تفاصيلها، تخلي انتقال حسام بالرقم ده مستحيل».

وتأتي تصريحات وكيل حسام عبدالمجيد لتوضح موقف اللاعب من العودة إلى الدوري المصري، في ظل تمسكه بمواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا والسعي للانتقال إلى نادٍ أكبر خلال الفترة المقبلة.

حسام عبدالمجيد أوروبا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

سكن لكل المصريين 9

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

خوان بيزيرا

إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا

حسام عبد المجيد

وكيل حسام عبد المجيد: لا توجد شروط جزائية تمنعه من اللعب لأي نادي في مصر

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

الام البطن

لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

محشي ورق العنب

طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالكوارع

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد