غير صحيح.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة منعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبدالمجيد، لاعب الزمالك السابق والمحترف في أوروبا، حقيقة وجود شروط جزائية في عقد اللاعب، وموقفه من العودة إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال سامر سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية «لا توجد أي شروط جزائية في عقد حسام عبدالمجيد، ومفيش حاجة اسمها إن اللاعب ميلعبش في مصر عند عودته لغير نادي الزمالك أو نادي غيره».

وأوضح وكيل حسام عبدالمجيد أن اللاعب لا يضع العودة إلى الدوري المصري ضمن حساباته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هدفه الاستمرار في الملاعب الأوروبية والانتقال إلى نادٍ أكبر خلال الخطوة المقبلة.

وأضاف: «الأهم من ده كله إن رغبة حسام إنه يستمر في أوروبا وينتقل لنادي أكبر في الخطوة الجاية، ومش بيفكر في العودة للدوري المصري».

وكيل حسام عبدالمجيد: اللاعب لا يبحث عن الأموال

وتحدث سامر سلامة عن دوافع حسام عبدالمجيد في مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الجانب المالي ليس هدفه الأساسي.

وقال: «حسام لا يبحث عن الأموال، ولو كان هدفه لكان استمر حتى نهاية عقده ورحل عن الزمالك مجانًا، أو انتقل للعب في الخليج، خصوصًا إن كان عندنا عرض إماراتي قوي جدًا قبل خطوة انتقاله إلى بلغاريا».

وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة انتقاله مقابل مليوني يورو

وعن إمكانية رحيل حسام عبدالمجيد مقابل مليوني يورو، استبعد وكيل اللاعب إتمام الصفقة بهذا المقابل المالي، موضحًا أن قيمة انتقاله السابقة إلى ناديه الحالي، إلى جانب بعض البنود التعاقدية، تجعل هذا الرقم غير مناسب.

وقال: «من المستحيل ينتقل بالمبلغ ده، لأن ناديه تعاقد معاه مقابل مليون ونصف يورو، وفي نسبة إعادة بيع وشروط في العقد مقدرش أكشف تفاصيلها، تخلي انتقال حسام بالرقم ده مستحيل».

وتأتي تصريحات وكيل حسام عبدالمجيد لتوضح موقف اللاعب من العودة إلى الدوري المصري، في ظل تمسكه بمواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا والسعي للانتقال إلى نادٍ أكبر خلال الفترة المقبلة.