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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عند مستويات الإغلاق المسجلة أمس الأربعاء، بعد تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات السابقة.

ويأتي استقرار الذهب محليًا بالتزامن مع تسجيل أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4283 دولارًا، بينما يترقب السوق تحركات الأسعار عالميًا ومحليًا خلال باقي التعاملات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6225 جنيهًا للبيع، مقابل 6185 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7115 جنيهًا للبيع، مقابل 7070 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5335 جنيهًا للبيع، مقابل 5300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 4150 جنيهًا للبيع، مقابل 4125 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 49800 جنيه للبيع، مقابل 49480 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب في مصر

سجل سعر أونصة الذهب في السوق المحلية نحو 221280 جنيهًا للبيع، مقابل 219855 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4283 دولارًا.

سعر دولار الصاغة وتأثيره على الذهب

سجل سعر «دولار الصاغة» نحو 51.63 جنيهًا، مقابل 51.42 جنيهًا في البنوك، وهو السعر المستخدم في احتساب تسعير الذهب محليًا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، أبرزها حركة سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية.

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