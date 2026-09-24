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إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي ينفرد بتفاصيل تحقيق سري في الزمالك بسبب تسريب تفاصيل صفقة بيزيرا

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
رباب الهواري

انفرد الإعلامي محمد طارق أضا بنشر تفاصيل تحقيق سري في نادي الزمالك بسبب تسريب محضر جلسة مجلس الإدارة، الذي تم خلاله اعتماد صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حدث بالفعل تحقيق داخل مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الأيام الماضية للوقوف على ملابسات واقعة تسريب عقد بيزيرا والكشف عن مصدر تسريب تفاصيل التعاقد إلى وسائل الإعلام».

وأضا أضا أن رئيس النادي حسين لبيب بنفسه تحدث أمام أعضاء المجلس وأكد أن ما حدث عيب ولا يليق، ولا بد من معرفة الشخص الذى يسرب محاضر الجلسات إلى الإعلام.

وتابع أضا: «أحضر حسين لبيب خلال هذا التحقيق أمين سر الجلسة لمعرفة منه ملابسات ما حدث وبالفعل وجه له سؤالًا واضحًا وصريحًا: لمن أرسلت محضر مجلس إدارة تفاصيل التعاقد مع بيزيرا؟».

وأشار أضا إلى أن أمين سر الجلسة اعترف أنه أرسل المحضر لشخص واحد فقط داخل مجلس إدارة النادي. وتحفظ أضا عن ذكر اسم العضوين احترامًا لنادي الزمالك، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن العضوين ليس من بينهما أحمد سليمان.

ولفت أضا إلى أن أمين سر الجلسة أكد أن المحضر يمر على العديد من الإدارات فى النادى قبل أن يتم إرساله إلى الجهة الإدارية.

وعلّق محمد أضا على ذلك قائلًا: «عيب أن ده يحصل في نادي الزمالك.. يا ريت اللي بيسرب الجلسات يبطل شوية بقه.. خلي الناس تشتغل.. وخلي في سرية داخل مجلس إدارة النادي».

خوان بيزيرا الزمالك حسين لبيب اخبار الرياضة اخبار الزمالك

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