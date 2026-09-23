إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه تم التحقق من صحة الأنباء المتداولة على فيس بوك بشأن سقوط مروحة سقف على تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد يحيى الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة

وقال المصدر ، أنه بعد التحقق تبين أن الواقعة حدثت بالفعل ، وأدت إلى إصابة طالبة واحدة إصابة سطحية وتلقت العلاج اللازم في مستشفى الجلاء

وخرجت

وأضاف المصدر لصدى البلد : إن سبب سقوط مروحة سقف على تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد يحيى الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة ، هو أن المروحة في الفصل كانت تحتاج لصيانة ومدير المدرسة لم يبلغ المعنيين بذلك ، وبناءا عليه تمت إحالته للتحقيق

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 2027 «الصف الثالث الإعدادي» للعام الدراسي 2026/ 2027، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل أبنائها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية في المواعيد المحددة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بمتابعة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 الإلكترونية لجميع المدارس التابعة لها، والتأكيد على الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 ، من المقرر أن يتم على منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/login

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. الأوراق المطلوبة

بحسب ما أعلنته المدارس للطلاب خلال الساعات الماضية، تتمثل الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ما يلي: