داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم جزء ثانٍ من «محامي خلع».. والعمل مع هاني رمزي ممتع.. فيديو

في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تحدثت الفنانة داليا البحيري عن عدد من أعمالها الفنية، كما كشفت عن رغبتها في تقديم جزء ثانٍ من فيلم «محامي خلع»، إلى جانب تجربتها في العمل مع الفنان هاني رمزي.

وقالت داليا البحيري: «أتمنى تقديم جزء ثانٍ من فيلم محامي خلع، والعمل مع النجم هاني رمزي ممتع، وأتمنى أن تجمعنا تجربة فنية جديدة خلال الفترة المقبلة».

وعن إمكانية دخول ابنتها مجال التمثيل، أوضحت داليا البحيري أنها لا تمانع في خوض ابنتها هذه التجربة، مشيرة إلى أنها سبق أن شاركت معها في مسلسل «يوميات زوجة مفروسة ».

وأضافت: «لا أمانع من دخول ابنتي مجال التمثيل، خاصة أنها مثلت معي من قبل في مسلسل يوميات زوجة مفروسة ».

وأعربت داليا البحيري عن سعادتها بردود الفعل التي يحققها المسلسل، مؤكدة أنها سعيدة باستمرار تفاعل الجمهور معه حتى اليوم، وبالنجاح الذي يحققه العمل.

وتابعت: «أنا سعيدة جدًا بردود الفعل على المسلسل حتى اليوم، وسعيدة بالنجاح الذي يحققه وبمحبة الجمهور للعمل و أتمني تقديم اجزاء اخرى من مسلسل يوميات زوجه مفروسة



