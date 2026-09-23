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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5398 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6290 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7172 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49995  جنيها.

الدولار
الدولار 

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.67 جنيه

سعر الشراء: 51.53 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.25 جنيه

سعر الشراء: 59.09 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.06 جنيه

سعر الشراء: 68.87 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.76 جنيه

سعر الشراء: 13.72 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.07 جنيه

سعر الشراء: 14.03 جنيه.

وقال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن الطقس يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة هناك بين 39 و40 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة
وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية في الظل، بينما تنخفض ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر إلى نحو 21 و22 درجة، لتسود أجواء معتدلة ولطيفة خلال هذه الفترات.

وأشار إلى ظهور بعض السحب الخفيفة خلال ساعات الصباح، والتي تساهم في تلطيف الأجواء، بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

أمطار متوقعة مع بداية الخريف
ولفت القياتي، إلى أن التوقعات الفصلية تشير إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار خلال فصل الخريف أعلى قليلًا من معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها بشكل طفيف يوم الخميس.

طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر
وعن حالة الطقس في جنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر، ذكر أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، مع الشعور بدرجات حرارة أعلى نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف أن خليج السويس والبحر الأحمر يشهدان ارتفاعًا في أمواج البحر، لتتراوح بين مترين و3 أمتار.

استمرار الأجواء الحالية لمدة أسبوع
وأكد المتنبئ الجوي أن الأجواء الحالية من المتوقع أن تستمر بالمعدلات نفسها لمدة أسبوع على الأقل، مع احتمالية أن تشهد بعض أيام النصف الأول من فصل الخريف ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

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