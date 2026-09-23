بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم ببني سويف ، لما تم نشره على موقع صدى البلد بعنوان “أم تستغيثث بنجدة الطفل بعد تشويه شعر ابنها في مدرسته ببني سويف”

حيث علم موقع صدى البلد من مصادر مسئولة ، أنه تقرر إحالة المدرسة المتورطة في الواقعة ، ومديرة المدرسة للتحقيق ، وتم توقيع جزاءات عليهم

وكانت قد استغاثت مي محمد ولية أمر تلميذ بإحدى مدارس بني سويف، من تعرض ابنها لتصرفات من جانب إدارة المدرسة تسببت له في حالة نفسية سيئة.

وقالت ولية الأمر في منشور لها عبر فيس بوك : أنا ولية أمر طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، ويدرس بإحدى مدارس مدينة بني سويف، وأكتب هذا الكلام حتى يصل صوتي وأطالب بحقي وحق ابني، وقبل بداية العام الدراسي الجديد، حرصت على حلاقة شعر ابني بالشكل المناسب، احترامًا للمدرسة والتزامًا بالقواعد والانضباط، باعتباره طالبًا في المدرسة.

وأضافت الأم قائلة : فوجئت بعودة ابني من المدرسة وقد تم حلق شعره بطريقة غير طبيعية، وبشكل تسبب في تشويه مظهر شعره، دون الرجوع إليّ أو إبلاغي مسبقًا من إدارة المدرسة، وهو ما تسبب له في حالة نفسية سيئة وشعور بالإحراج أمام زملائه.

وقالت الأم : أنا لست ضد الالتزام والانضباط داخل المدرسة، وأحرص دائمًا على تعليم ابني احترام المدرسة والإلتزام بالقواعد، لكن أي إجراء يخص الطالب يجب أن يتم في إطار من الاحترام والإلتزام باللوائح، ودون أن يتسبب في أذى نفسي أو إحراج للطفل.

واستكملت الأم قائلة : لقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا بقسم شرطة بندر بني سويف، كما تقدمت ببلاغ إلى نجدة الطفل، بإعتباره طفلًا، وأثق في جهات التحقيق للوصول إلى حقيقة ما حدث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يثبت تجاوزه.

وقالت الأم : كل ما أطلبه أن يصل صوتي إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، ومحافظ بني سويف، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأن يتم النظر في شكواي والتحقيق في الواقعة، بما يحفظ حق ابني وكرامته ، وأطالب فقط بأن يشعر أبناؤنا داخل مدارسهم بالأمان والاحترام، وأن يتم التعامل معهم بما يحفظ كرامتهم

منع الضرب والعقوبات النفسية وحظر المساس بكرامة الطالب بالمدارس

يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كان قد قرر الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب، أو سلامته النفسية في المدارس في العام الدراسي الجديد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.

كما قرر وزير التربية والتعليم، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وخاصة ظاهرتي التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.