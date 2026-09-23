مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج بقطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تواصلاً للقصف المدفعي الإسرائيلي المكثف واطلاق النار العسكري الذي استهدف المناطق الشرقية المحاذية للخطوط الفاصلة في المحافظة الوسطى ومخيم البريج وبيت لاهيا.

وأوضح جبر أن الاعتداءات امتدت لتشمل إطلاق النار من الزوارق الحربية باتجاه شواطئ القطاع وصيادي الأسماك، مشيراً إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية في منطقة المواصي.

ولفت مراسل القناة إلى أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ فجر اليوم وحتى الآن بلغت أربعة شهداء، في ظل غياب أي مظاهر للهدوء الميداني في مختلف مناطق قطاع غزة.