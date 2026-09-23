الطقس يتغير.. الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وفرص الأمطار

مع انكسار موجة الارتفاع في درجات الحرارة، بدأت ملامح التغير في حالة الطقس تظهر تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع اقتراب الأجواء من معدلاتها الطبيعية وبدء الإحساس بأجواء فصل الخريف.

فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد الشعور بالبرودة بشكل أوضح، وتوقيت الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية.

تحسن ملحوظ في حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد

وأوضحت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن معظم القيم المسجلة لدرجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي.

وأشارت إلى ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خاصة خلال فترات الصباح، وهو ما يساهم في جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

الأرصاد

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، مع عدم وجود توقعات بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

منتصف أكتوبر.. بداية الشعور بالبرودة

وحول موعد الشعور بالبرودة بصورة أوضح، أوضحت منار غانم أن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل قد يبدأ بشكل ملحوظ مع منتصف شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أن هذا التوقيت قد يكون مناسبًا للبدء في تغيير الملابس الصيفية إلى الملابس الخريفية، مع اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

الأرصاد: الصيف يودع مصر

من جانبه، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تودع فصل الصيف، مشيرًا إلى أن فصل الخريف بدأ رسميًا اليوم الأربعاء.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، بعد انكسار حالة الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال فترة المساء تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

ارتفاعات طبيعية في بداية الخريف

وتابع القياتي أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد تشهد بعض الارتفاعات في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون طبيعية ولا تعني عودة موجات الحرارة الشديدة.

وأكد أن المواطنين بدأوا بالفعل في ملاحظة تحسن الأحوال الجوية، مع تراجع حدة ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، بالتزامن مع الدخول تدريجيًا في أجواء فصل الخريف.

أمطار متفاوتة الخميس

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، كشف القياتي عن توقعات بزيادة شدة الأمطار يوم الخميس، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات حالة الطقس بصورة مستمرة، لرصد أي تغيرات في فرص سقوط الأمطار وشدتها خلال الأيام المقبلة.