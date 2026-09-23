مدرب منتخب مصر السابق يتولى المهمة الفنية لفالنسيا الإسباني

أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعاقده رسميًا مع المكسيكي خافيير أجيري لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديد التعاقد لموسم إضافي.

ويعود أجيري إلى منافسات الدوري الإسباني بعد مسيرة طويلة داخل الملاعب الإسبانية، خاض خلالها تجارب مع أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول وليجانيس وريال مايوركا.

كانت آخر مهام أجيري مع منتخب المكسيك، حيث قاد الفريق في نهائيات كأس العالم 2026، ونجح في الوصول إلى دور الـ16، ليسجل مشاركته الثالثة مع المنتخب في المونديال بعد نسختي 2002 و2010.

ويمتلك المدرب المكسيكي أيضًا خبرات تدريبية خارج إسبانيا، بعدما عمل مع أندية ومنتخبات في اليابان والإمارات ومصر والمكسيك، وكان من أبرز محطاته تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة بين عامي 2018 و2019.

وخلال مسيرته التدريبية، قاد أجيري أوساسونا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب الدوري المكسيكي مع باتشوكا عام 1999، وتوج بدوري أبطال الكونكاكاف مع مونتيري عام 2021.

وعلى صعيد المنتخبات، حصد أجيري كأس الكونكاكاف الذهبية مع المكسيك في نسختي 2009 و2025، إلى جانب دوري أمم الكونكاكاف في موسم 2024-2025.

ومن المنتظر أن يظهر خافيير أجيري في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 28 سبتمبر، لتقديمه رسميًا مدربًا جديدًا لفالنسيا في ملعب ميستايا.