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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو المنتخب يحتفلون بحسام وإبراهيم حسن بعد تجديد التعاقد حتى 2030

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

حرص لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم على الاحتفال بالتوأم، حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بعد تجديد التعاقد من قبل اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر حتى 2030.

ووجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في كلمته للتوأم، التهنئة بتجديد التعاقد، متمنياً مزيداً من النجاح والتقدم للمنتخب مع الجهاز الفني، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال شيء بسيط من اللاعبين لجهاز المنتخب.

ومن جانبه، عبر حسام حسن عن شكره للاعبين، وسعادته لأن هذا الاحتفال صادر من اللاعبين، مشدداً على أن الجميع يعمل كفرد واحد داخل منتخب مصر.

منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة منتخب مصر لكرة القدم إبراهيم حسن

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