أجواء إيجابية في معسكر منتخب مصر.. روح كأس العالم تجمع اللاعبين

كشف أحمد المصري، مراسل أون سبورت، عن كواليس الأجواء داخل معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن الحالة المعنوية للاعبين جيدة للغاية، في ظل الاستعدادات والاستحقاقات المقبلة.

وقال أحمد المصري، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «NIGHT SHOW»، إن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن التأهل إلى كأس العالم صنع حالة من الروح الإيجابية ظهرت بشكل واضح بين اللاعبين داخل المعسكر.

وأضاف أن محمد صلاح يعيش حالة معنوية مرتفعة للغاية خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر عليه بوضوح داخل المعسكر، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يمر بفترة جيدة على المستوى النفسي والمعنوي.

وأوضح مراسل أون سبورت، أن محمد صلاح يعيش فترة مميزة للغاية، لافتًا إلى أن من يراه داخل المعسكر قد يشعر وكأنه يبدأ مشواره الاحترافي من جديد، في إشارة إلى الحالة التي يظهر عليها اللاعب خلال الفترة الحالية.

وتطرق أحمد المصري إلى دور حسام حسن وإبراهيم حسن داخل معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن الثنائي نجح في خلق حالة من الحب والترابط بين أفراد المنتخب، وهو ما انعكس على الأجواء العامة داخل المعسكر.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين يتعاملون بجدية كبيرة خلال التدريبات، في ظل رغبة كل لاعب في حجز مكان أساسي في تشكيل منتخب مصر، وهو ما يزيد من قوة المنافسة داخل المعسكر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استعدادات منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، وسط حالة من التركيز بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.