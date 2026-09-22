محمد صلاح يتصدر أجواء مران منتخب مصر.. ترحيب حافل بنجم الفراعنة

سيطرت أجواء من الترحيب والابتسامات على مران منتخب مصر، اليوم، بعد انضمام محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول، إلى معسكر المنتخب استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة كبيرة من الصور من مران المنتخب، ظهر خلالها محمد صلاح محاطًا باهتمام واضح من مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني، وسط مصافحات وأحاديث ودية وأجواء مميزة قبل انطلاق التدريبات.

وشارك محمد صلاح في تدريبات الكرة بالقميص رقم 10، إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب، من بينهم رامي ربيعة، وعمر مرموش، وحمزة عبدالكريم، وعمر فايد، بالإضافة إلى باقي العناصر الموجودة في المعسكر.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر اكتمال صفوف الفريق بوصول باقي اللاعبين المحترفين، استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر، ثم يلتقي جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ضمن أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل خوض مباراة ودية أمام جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر.