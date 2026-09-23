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بعد هجوم جماهير الزمالك .. هشام نصر يكشف سبب غيابه ويُوجّه رسالة للجماهير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هجوم جماهير الزمالك .. هشام نصر يكشف سبب غيابه ويُوجّه رسالة للجماهير

هشام نصر
هشام نصر
سارة عبد الله

تحدّث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن حالة الغضب التي تعرض لها من جانب بعض جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه كان بعيدًا عن المشهد خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات: «حزنت من هجوم جماهير الزمالك ضدي، خاصة أنني كنت بعيدًا عن المشهد لمدة شهرين بسبب وعكة صحية».

وتابع: «عندما كتبت "شكرًا" بعد تعرضي للانتقادات، كنت أتوقع أن يقولوا لي: ألف سلامة عليك ومحتاجينك، لكنني فوجئت بأنني الشخص الوحيد الذي يتعرض للهجوم من مجلس الإدارة».

وأضاف: «وأقول لهذه المجموعة: لا تستمعوا إلى طرف واحد، مكتبي مفتوح للجميع، ونتمنى أن نجلس ونتحدث معًا، فأنتم مثل أبنائي، ومنكم الطبيب والمهندس».

هشام نصر يكشف تطورات فرع الزمالك في حدائق أكتوبر

وفي سياق آخر، كشف المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، عن بدء أعمال التطوير والبناء في أرض النادي بالفرع الجديد في حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة النادي لتنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام نصر، في تصريحات خاصة لتطبيق «زملكاوي»، إن أول معدات تطوير أرض النادي بالفرع الجديد وصلت بالفعل، إلى جانب وصول الماكينات المخصصة لبدء أعمال التسويات المطلوبة في الأرض، تمهيدًا لاستكمال مراحل الإنشاء والتطوير.

هشام نصر الزمالك جماهير القلعة البيضاء

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