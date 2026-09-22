قبل افتتاح تصفيات شمال أفريقيا.. منتخب الشباب جاهز للمباراة الافتتاحية أمام ليبيا

أدى منتخب مصر للشباب، مواليد 2007، مرانه الأساسي اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيا، في الثامنة مساء الخميس، بافتتاح مشواره بتصفيات شمال أفريقيا.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة الكابتن وائل رياض المدير الفني، على منح اللاعبين تعليمات مهمة قبل مشوارهم بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأساسي بجدية وحماس كبير من تحقيق الفوز في المباراة، وشدد وائل رياض خلال المحاضرة التي سبقت المران الأساسي على أهمية المباراة الافتتاحية وضرورة تحقيق الفوز نحو نيل بطاقة التأهل لبطولة الأمم الأفريقية وعلى قوة المنافسة في البطولة.

كما حرص الجهاز الفني على شرح عدد من النقاط للاعبين بالفيديو قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الليبي.

جدير بالذكر أن قوام منتخب الشباب اكتمل بالأمس بعد انتظام اللاعب أدهم كريم المحترف في بلجيكا، وبات شباب الفراعنة جاهز فنيا وبدنيا لضربة البداية أمام ليبيا في بداية مشواره بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.