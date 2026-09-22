صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاعر غنائي، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.

ضبط شاعر غنائي بحوزته كوكايين

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بحيازة شاعر غنائي كمية من المواد المخدرة، وعلى الفور جرى تكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات وتحديد هوية المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 60 كيسا من مخدر الكوكايين، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى جهات التحقيق.

وبمواجهة المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم التجديد له لاستكمال التحقيقات.