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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب في مصر متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا وسط توقعات بقيام الفيدرالي الامريكي برفع جديد في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

سعار الذهب اليوم  الثلاثاء

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 22-9-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4345 دولارا للأوقية

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5417 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6320 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7223 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وعاد سعر الجنيه إلى مستوى الـ 50 ألفا مجددا، ووصل إلى 50.560 جنيها.

الذهب الدولار الجنيه أسعار الذهب سعر جرام الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21

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