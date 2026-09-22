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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد احتجازه لساعات.. جيش الإحتلال يفرج عن راعي غنم في القنيطرة بسوريا

الاحتلال في القنيطرة
الاحتلال في القنيطرة
محمد على

بعد احتجاز دام لساعات قام جيش الإحتلال ، مساء أمس بالإفراج عن راعي أغنام كان قد احتجزه أثناء توغله غربي بلدة صيدا الحانوت بريف محافظة القنيطرة .

وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة، بقيام قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات مساء أمس باحتجاز راعي أغنام غربي بلدة صيدا الحانوت في ريف المحافظة خلال قيامها بعملية توغل في المنطقة ولم يعرف الهدف الميداني من هذا التوغل الاسرائيلي كما لم يعرف في حينه سبب احتجاز الراعي أو المكان الذي اقتيد إليه مخفورا وسط مخاوف بشأن التصعيد الاسرائيلي المتواصل في أرياف درعا والسويداء وريف دمشق.

كما أفادت مصادر بقيام قوة عسكرية اسرائيلية مؤلفة من 10 آليات بالتوغل في ريف القنيطرة وصولا إلى مفرق قرية رسم الحلبي حيث قامت بنصب حاجز عسكري في المنطقة دون ورود معلومات عن قيامها باعتقال أي أحد من المواطنين السوريين.

ويوم أمس أفادت مصادر في درعا بقيام الجيش الاسرائيلي بتصعيد عملياته العسكرية في منطقة حوض اليرموك بريف المحافظة الغربي حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي جملة وعابدين بـ7 قذائف بالإضافة إلى قيام الجنود الاسرائيليين بإطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة من مواقعهم في الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا. بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق 3 قنابل ضوئية في أجواء منطقة حوض اليرموك الأمر الذي خلق حالة من القلق والتوتر الكبير في أوساط الأهالي.

وأضافت المصادر، بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت واديي عابدين والرقاد بعدة قذائف بالتزامن مع استهداف أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك.

الجيش الإسرائيلي القنيطرة راعي أغنام بلدة صيدا الحانوت السوريين درعا حوض اليرموك

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