إنذار عاجل في نجران.. والدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، زوال الخطر من منطقة نجران، وذلك بعدما أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي إلى اتباع تعليماته وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات قوات الحوثي المتمركزة في اليمن على المملكة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية.

في سياق متصل، أبرزت وكالة «أسوشيتد برس» موافقة بريطانيا على تقديم دعم عسكري محدود للمملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على الأراضي السعودية والمصالح المرتبطة بها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن سلاح الجو الملكي البريطاني سيقدم خدمات التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية خلال مهام دفاعية، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال الأيام المقبلة ويستمر لعدة أسابيع، مع إخضاعه للمراجعة المستمرة.